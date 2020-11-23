«مياه المنيا»: ندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن إدارة التوعية نظمت عروضا فنية وندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. يأتى ذلك في إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باهمية رفع الوعى المائى. وأضاف الشهاوى أن هذه الفعاليات تتم بالتعاون بين المرفق ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وحضر الفعاليات دكتور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا ود ايهاب عبدالعزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسف وريمون شكري منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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