شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر»: زيارات منزلية للأهالى للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين بمدن مرسي علم والشلاتين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لقياس مدى رضاء اهالي المدن عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

كما تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالى للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين للتعامل معها على الفور، ومن جهة أخرى قام فريق التوعية بتعريف الأهالى بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن ١٢٥ والذى يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقى شكاوى واستفسارات المواطنين.

وتقوم الشركة باجراء استطلاع رأي شهرى يهدف إلى تغطية كافة المناطق بجميع مدن المحافظة للتعرف على مطالب وشكاوى المواطنين الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل معها على الفور بهدف تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.

ومن جهة أخرى تم تنفيذ ندوات للتوعية وأنشطة للتوعية بالترفيه لطلاب مدارس مرسي علم والشلاتين للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم إهدارها.