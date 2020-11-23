شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من بعد غدً الأربعاء 25 نوفمبر الى الجمعة 27 نوفمبر الجاري.

جاء بالبيان أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تحدث البيان عن بعد غد الأربعاء فأشار الى أمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم - رشيد - دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ). أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف – المنيا ). يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أما الخميس المقبل فأوضح البيان أن هناك أمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية(الإسكندرية -مطروح – السلوم – رشيد – دمياط - بورسعيد – العريش – رفح ).

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أما الجمعة المقبل فتابع البيان أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية : (الإسكندرية -مطروح – السلوم - رشيد – بلطيم – دمياط- بورسعيد – العريش – رفح ).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري : (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - الغربية – الشرقية – المنوفية ).

وعن القاهرة الكبرى فمن المنتظر أن تشهد اعتباراً من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الى الخميس 26 نوفمبر أمطار متوسطة يصاحب انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة :

القاهرة الكبرى العظمى ( 20 – 22 ) والصغرى ( 13 – 15 )

الوجه البحري والعظمى ( 20 – 22 ) والصغرى ( 13 – 15 )

السواحل الشمالية والعظمى ( 19 – 21 ) والصغرى ( 15 – 16 )

جنوب سيناء العظمى ( 25 – 27 ) والصغرى ( 17 – 18 )

شمال الصعيد العظمى ( 21 – 23 ) والصغرى ( 12 – 13 )

جنوب الصعيد العظمى ( 24 – 26 ) والصغرى ( 15 – 16 )

واختتم بيان الأرصاد ( يرجى اتخاذ يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ) .

بيان 25 نوفمبر by Karima Hassan on Scribd