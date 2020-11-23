شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي في افتتاح متحف طنطا للعلوم: أشعر بالأسف في تحكيم جوائز الدولة التقديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، افتتاح متحف طنطا للعلوم، اليوم الأثنين، والذي يعد أحد المحطات البارزة في الطريق المتواصل للتعاون الدائم والبناء بين المكتبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، والدكتور عماد عتمان، رئيس جامعة طنطا.

أنشأ المتحف بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمركز تنمية إقليم وسط الدلتا بطنطا تحت شعار «امرح والعب مع العلوم»، ويضم تجارب ومعارض تفاعلية جذابة تغطي مجالات علمية مختلفة وتوصل المعلومات والنظريات العلمية للزائر بطريقة تلقائية أثناء استكشاف للتجارب المعروضات في قاعة المتحف.

أكد الفقي، أن افتتاح المتحف مناسبة يعتز بها الجميع لأنه يأتي في ظل حالة من تراجع الثقافة العلمية تشهدها مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يشعر بالأسف عندما يشرف على جوائز الدولة التقديرية، حيث يتم حجب عدد منها نتيجة عدم تقدم أحد بأبحاث علمية.

وشدد «الفقي» على ضرورة الاهتمام بهذه الثقافة من الصغر وتبسيط العلوم للأطفال، إذا كان يتطلع إلى أن تنجب مصر عالمًا جديدًا مثل مصطفى مشرفة وأحمد زويل، داعيًا إلى عودة البرامج العلمية المبسطة التي كانت تعرض على التليفزيون المصري، وكانت تلقى متابعة واسعة من المشاهدين.

وأوضح «الفقي» إلى ان المكتبة رحبت بالتعاون مع الأكاديمية في إنشاء وتجهيز المتحف لأنها تعد مركزًا للإبداع وحفظ التراث والاهتمام بقضايا المجتمع، مشيدًا بجهود الأكاديمية في فتح الآفاق أمام الأجيال الجديدة، فمفتاح التقدم واحد وهو العلم.

وختم«الفقي» كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق تقدم علمي جاد يضع مصر في المكانة الحقيقية التي تستحقها.

يشار إلى ان مكتبة الإسكندرية قامت عن طريق مركز القبة السماوية التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإنشاء متحف العلوم التفاعلي بمركز تنمية إقليم غرب الدلتا بمدينة طنطا، تحت شعار «امرح والعب مع العلوم»، وذلك بمحاكاة لقاعة الاستكشافات بمكتبة الإسكندرية، حيث يضم المتحف تجارب ومعارض تفاعلية جذابة تغطي مجالات علمية مختلفة، بما يقدم نظريات علمية مختلفة للزائر بطريقة تلقائية أثناء استكشافه للتجارب والمعروضات في القاعة

أيضا، قامت المكتبة بعمل التجهيزات الخاصة بتجهيز المتحف بما يناسب زواره من الأطفال، وذلك عن طريق تجهيز أرضيات لدنه لتجنب إصابات الأطفال خلال الحركة بالمتحف، تصميم وتركيب تصميمات داخلية لربط سيناريو الزيارة، وتطوير أعمال الكهرباء والحريق والتكييف بكامل مساحة المتحف.

أيضا، وبعد أن تم تجهيز المتحف بالمعروضات التفاعلية لكل قسم، بما في ذلك تجهيزات البنية التحتية، تم عمل دورة تدريبية للمرشحين بالعمل بالمركز على مهارات التواصل العلمي بمركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، ثم تلي ذلك عمل دورات مكثفة على تشغيل المتحف لفريق العمل المختار من قبل الأكاديمية.