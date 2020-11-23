شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات من «القومي للمرأة» بالمنيا لرصد أي مشكلات تعوق السيدات من الإدلاء بأصواتهن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وبإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة فعاليات الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمقر فرع المجلس .

بحضور الأستاذ أحمد ثابت عضو الفرع، والأستاذ إسلام فرغلى محامى الفرع ومسؤول مكتب الشكاوى لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال أعضاء الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعات في مراكز المنيا التسعة، لرصد المشكلات التي تحول دون تمكين سيدات المحافظة اللاتي لهن حق الانتخاب من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية.

كما تتواصل الغرفة مع غرفة عمليات المحافظة أولا بأول لتذليل العقبات وحل مشكلات السيدات فور رصدها سواء من خلال المرور على اللجان أو ما يرصده مكتب شكاوى المرأة على الخط 15115 .

وكان ا اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اكد على انتظام التصويت في اليوم الاول لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، في اللجان البالغ عددها 474 مركز انتخابى و1021 لجنة فرعية، تستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في جميع مراكز المحافظة