شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي فضيحة «ووتر جيت»: 21 سيناتور جمهوريًا عبّروا سرًا عن احتقارهم الشديد لترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الصحفي الأمريكي البارز كارل برنشتاين، الذي شارك في كشف فضيحة «ووتر جيت» عن قائمة تضم 21 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ ممن ينتمون للحزب الجمهوري، والذين عبروا سرا عن احتقارهم الشديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكارل برنشتاين هو كاتب صحفي أمريكي تسبب في عام 1972 مع زميله بوب ودورد في تقديم استجواب أدى إلى تفجيير كواليس فضيحة ووترجيت التي أجبرت رئيس الولايات المتحدة أنذاك ريتشارد ينكسون على تقديم استقالته. حاز كارل برنستين على العديد من الجوائز بسبب دوره في كشف هذه الفضيحة.

كما ساهم دوره في حصول جريده واشنطن بوست على جائزة بوليتزر في مجال الخدمة العامة والصحافة لعام 1973.

ولفت برنشتاين في سلسلة من التغريدات انتباه ترامب للانتقادات اللاذعة التي يواجهها من داخل الحزب، حيث ذكر أسماء 21 عضوا بمجلس الشيوخ عبروا عن «ازدرائهم» لأهليته في أن يصلح رئيسا للولايات المتحدة .

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية في تقرير لها اليوم أن كثيرا إن لم يكن معظم الإفراد، عبروا لي عن سعادتهم إزاء رؤيتهم لترامب مهزوما في في هذه الانتخابات طالما أن مجلس الشيوخ سيظل خاضعا لسيطرة الجمهوريين، حسب تصريحات برنشتاين لدى ظهوره على شاشة سي إن إن الأمريكية .

وسرد برنشتاين قائمة بأسماء هؤلاء الجمهوريين وهم بورتمان، أليكساندر، ساس، بلانت، كولينز، مروكوسكي، كورنين، ثيون، رومني، براون، يانج، تيم سكوت، ريك سكوت، روبيو، جراسلي، بور، تومي، مكسالي، موران، روبيرتس، شيلبي، مؤكدا أنه لم ينتهك أي تعهد يتعلق بسرية المصادر في هذا الشأن .

وأردف :«مع استنثناءات قليلة، أدى صمتهم»العلني «المطبق إلى تمكين ترامب من إظهار أسوأ سلوك له والذي يشمل محاولته تقويض النظام الانتخابي الأمريكي والتشكيك في مصداقيته .