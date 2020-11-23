شكرا لقرائتكم خبر عن رش مكثف بشوارع مصيف بلطيم لمواجهة ظاهرة تفشي الحشرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مصيف بلطيم حمله موسعه بالشواطيء السته بالمصيف لرش وتطهير الأبنيه وبيارات الصرف الصحي لتفشي ظاهرة إنتشار الحشرات بمختلف أنواعها بالشوارع والأبنيه ومواجهتها المقيمين بالمدينه.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال الرش ومكافحة الحشرات والبعوض حيث قامت الحملة الصحية بالمدينة بحملات الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض مؤكدًا بتكثيف حملات الرش اليومية للقضاء على الناموس والبعوض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.

ووجه عبدالقوي برش أماكن غرف الصرف الصحى والطرنشات الخاصة بالعمارات نظرًا لعدم إستكمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة بالإضافة إلى رش الاشجار بجميع مناطق المدينة في الشوارع العامة والفرعية والصناديق الخاصة بالقمامة والظهير الخلفى من المصيف وذلك ضمن الخطة المعتمده من قبل مديرية الصحة لتنفيذها بالمدينة وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والقضاء على ظاهرة البعوض نهائيًا بالمدينة والاستعداد لصيف ٢٠١٢.