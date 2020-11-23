شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أول دفعة لخريجي مدرسة التربية الفكرية بسفاجا والمتفوقين بالصناعات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الإثنين، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عشام منير، ومدير إدارة سفاجا التعليمية، محمود عامر، في احتفالية مدرسة الصناعات البحرية لتكريم المتميزين من القيادات التعليمية.

وأضافت «رئيس المدينة» أن إشراك المدارس الفنية والطلاب في تطوير مدينتهم، يعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مؤكدة أن المدينة خطت خطوات كبيرة لربط المدارس بسوق العمل، ليجد الطلاب فرصة للعمل عقب إتمام دراسته من خلال التعليم المزدوج.

وسلمت رئيس مدينة سفاجا، الشهادات المصدقة لطلبة الدفعة الأولى من مدرسة التربية الفكرية بسفاجا وتسليمهم شهادات التخرج.

وعلى هامش التكريم، تفقدت رئيس المدينة ومرافقيها، المدرسة بالكامل وأثنت على نظافة المدرسة والاهتمام بالطلبة وطريقة رعايتهم، كما وعدت بحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.