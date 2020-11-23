- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أول دفعة لخريجي مدرسة التربية الفكرية بسفاجا والمتفوقين بالصناعات البحرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرمت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الإثنين، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عشام منير، ومدير إدارة سفاجا التعليمية، محمود عامر، في احتفالية مدرسة الصناعات البحرية لتكريم المتميزين من القيادات التعليمية.
وأضافت «رئيس المدينة» أن إشراك المدارس الفنية والطلاب في تطوير مدينتهم، يعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مؤكدة أن المدينة خطت خطوات كبيرة لربط المدارس بسوق العمل، ليجد الطلاب فرصة للعمل عقب إتمام دراسته من خلال التعليم المزدوج.
وسلمت رئيس مدينة سفاجا، الشهادات المصدقة لطلبة الدفعة الأولى من مدرسة التربية الفكرية بسفاجا وتسليمهم شهادات التخرج.
وعلى هامش التكريم، تفقدت رئيس المدينة ومرافقيها، المدرسة بالكامل وأثنت على نظافة المدرسة والاهتمام بالطلبة وطريقة رعايتهم، كما وعدت بحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أول دفعة لخريجي مدرسة التربية الفكرية بسفاجا والمتفوقين بالصناعات البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.