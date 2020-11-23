شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتسلم 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية والملابس وأجهزة الغسيل الكلوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود الدولة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفعيل دور صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية. أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استلام 22 سيارة محملين بالمواد الغذائية، والبطاطين، والملابس، لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة، فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي، وكراسى الكلى، لدعم المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها صندوق تحيا مصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، تحت شعار «نتشارك علشان بكرة».

وكلف المحافظ، هند عبدالحليم نائبته لشؤون خدمة المجتمع، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، بنطاق المحافظة، لتوزيع المواد الغذائية التي تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات وللأسر الاولي بالرعاية.

وقد أشاد بجهود صندوق تحيا مصر، في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات، وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية..

من جانبها أوضحت نائب المحافظ، أن القافلة ضمت 7 سيارات (دواجن) تشمل 40 ألف و500 شنطة مجمدات، تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة، و29 ألف و250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 ألف وجبة غذائية، بالإضافة إلى 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 ألف كرتونة، تحتوى كل منها على 5 ك أرز و2 ك سكر و350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و100 جرام شاى و1،5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.

كما ضمت القافلة سيارة ضمن مبادرة دكان الفرحة (ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالي متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى، و3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادي بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 الاف بطانية .

وأضافت نائبة محافظ الجيزة، أنه تم استلام عدد 21 جهاز غسيل كلوى، و45 كرسى للغسيل الكلوى، سيتم تسليمها لمديرية الشؤون الصحية، لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة.

محافظة الجيزة تتسلم 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية والملابس وأجهزة الغسيل الكلوي

محافظة الجيزة تتسلم 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية والملابس وأجهزة الغسيل الكلوي

محافظة الجيزة تتسلم 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية والملابس وأجهزة الغسيل الكلوي