شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز سيدي سالم يتابع حملة تطهير وتعقيم الأبنية والشوارع والميادين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة الموسعة بالمدينة والقرى التابعة لها لتطهير وتعقيم الأبنية والشوارع والميادين، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا. وتابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أيضًا تسليك خطوط خفض المنسوب وأعمال التطهير والرش بقرى الورق وسدخميس، كما تم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بقرية بسدخميس، وبقرية بوريد وكفر تيدا، وتسليك خطوط خفض المنسوب بقريه الورق ورش وتطهير وتعقيم المدارس. حمله للتطهير والتعقيم بسيدي سالم الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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