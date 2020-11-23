شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5 محاضر في حملة تموينية لضبط الأسواق بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الحملة التي شنتها إدارة تموين سفاجا، برئاسة الأستاذ فوزي دنقي، مدير الإدارة لضبط المخالفين.
وأوضحت «رئيس المدينة» أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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