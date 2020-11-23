شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف الدولية :استمرار فعاليات الدورة الـ25 في الحاسب الآلي حتى 3 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدورة الخامسة والعشرين في الحاسب الآلي (ICDL) فعالياتها لعدد (13) إداريًا، والتي تعقد بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وتستمر حتى الخميس الموافق 3 / 12 / 2020م .

يأتي ذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتحول الرقمي، وفي إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .