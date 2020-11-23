شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملة «100 مليون صحة».. وإقامة ندوات تثقيفية لإدارة زايد الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة الصحية بالشيخ زايد، الكشف على المواطنين بالمركز الطبي في الحي الحادي عشر في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة دعاء شحاتة، مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة الصحية، إن ذلك يأتي استمرارًا لدور الاداره الصحية، فضلا عن قيام إدارة التثقيف الصحي بإقامة ندوات صحية بالأندية والمدارس والجامعات، لافتة إلى إقامة ندوة بمركز شباب الشيخ زايد للتوعية بأهمية اتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت «شحاتة» إلى أن الدكتورة إيمان فؤاد، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية كشفت عن توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة حاليًا مجانًا، كما تم التنويه عن أهمية مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أمراض الثدي ومبادرة صحة الأم والجنين، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة سحر فؤاد، مدير الادارة الصحية بالشيخ زايد.