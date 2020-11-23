شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قسطرة قلبية عاجلة لإنقاذ حياة مريضضمن برنامج علاج غير القادرين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إجراء قسطرة قلبية عاجلة لإنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة بالشريان التاجي، للمرة الأولي ضمن برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الفريق الطبي بمستشفي الأحرار بقيادة الدكتور محمد زايد، إستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وفريق قسم قسطرة القلب، حيث تم تركيب الدعامات اللازمة للحالة حسب التشخيص الطبي على نفقة الدولة بالكامل، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم خروج الحالة تحسن .

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبإشراف منسق برنامج علاج غير القادرين بالمديرية، بتقديم الخدمة الصحية الشاملة لغير القادرين على جميع مستويات الخدمة، ودون التقيد بحد أقصى للخدمات الصحية أو التكلفة الخاصة بها، مع الإهتمام بمستوى جودة الخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين الأقل دخلا بالمحافظة.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منسقة البرنامج بالمديرية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض، والتي قامت بتوفير العلاج اللازم له واعطاؤه للمريض بمنزله، ضمن برنامج الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن برنامج علاج غير القادرين مطبق بالمحافظة منذ عام ٢٠١٥، ويقدم خدمات علاجية شاملة ومجانية لأصحاب معاشي الضمان الإجتماعي، وتكافل وكرامة، دون التقيد بنوع وأسعار الخدمة الطبية، مشيراً أنه تم من خلال البرنامج تقديم الخدمة لأكثر من ٧٠٠٠ حالة بمنافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٠، لافتا إلى أن البرنامج حاليا مطبق بجميع وحدات الرعاية الأولية، والمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة.