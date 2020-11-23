شكرا لقرائتكم خبر عن «صناع الخير» تبدأ توزيع 200 طن مواد غذائية و60 طن دواجن في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مؤسسة صناع الخير في توزيع محتويات القافلة الإنسانية التي أطلقها صندوق تحيا مصر، الجمعة الماضية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من المسؤولين، حيث تقوم المؤسسة بتوزيع 200 طن مواد غذائية جافة، موزعة في ٢٠ ألف كرتونة، و60 طن دواجن، و23 ألف قطعة ملابس، في 4 محافظات، هم الفيوم والبحيرة والغربية والشرقية.

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، إن توزيع المساعدات بدأ في محافظة الشرقية من أقصى شمال الشرقية في قرى الجمالية وسعود والأخيوة وشرارة مركز الحسينية، وشمل قرى الخطارة وميت العز مركز فاقوس وعزبة بشير والحمايدة وكفر النجار مركز أبوكبير والمحمودية وكفر المحمودية ومظهر والسلامون مركز هيها، لافتًا إلى أنه تم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية، و8 آلاف دجاجة مجمدة على 4 آلاف أسرة من الأسر الأشد احتياجًا بالمحافظة.

وأضاف «عبدالفتاح» أن التوزيع في محافظة الفيوم، يشمل 8000 آلاف كرتونة غذائية، بالإضافة إلى 16000 ألف دواجن مجمدة، و12 ألف قطعة ملابس في 5 مراكز، وهم مركز (يوسف الصديق، أبشواي، إطسا، سنورس، طامية)، لافتًا إلى أن التوزيع في المراكز الخمسة شمل 23 قرية، وهم (جبل النجار الشوشنة، صالح كريم، البجوري، خير، الصفيح، قرية موسى والخضر، القرية الثانية، عزبة الذهب، بطن اهريت، القرية الأولي، دار السلام، حنا حبيب، القرية الثامنة، أباظة، قوتة، شكشوك، ابشواي، زيد، الوابور، الحجر، السليين، عفيفي).

وأشار «عبدالفتاح»، إلى أن التوزيع في محافظة الغربية شمل مراكز (قطور، بسيون، كفر الزيات، طنطا، زفتي، السنطة)، حيث شمل التوزيع قرى (العمة، حلة مسير، سملة، الشين، احصة ابار، كفر الدوار، كفر المحروق، طنطا، اخناوي، كفر سبطاس، خرسيت، عزبة المنسي، حنون، سنباط، ميت المخلص، تطاي، شبرابيل، عزبة مبارك)، لافتا إلى أنه تم توزيع 4000 آلاف كرتونة غذائية، بالإضافة إلى 8000 آلاف فرخة مجمدة، وذلك بالتعاون مع فريق صناع الخير بالمحافظة.

ولفت إلى أنه في محافظة البحيرة تم توزيع 4000 آلاف كرتونة مواد غذائية، و8000 آلاف فرخة، و11 ألف قطعة ملابس في قرى التجلى وزاوية صقر والركب بمركز أبو المطامير وسنهور والأبعدية والشراقوة وشبره مركز دمهنور وعزبة متولى بك وبركة غطاس وبديرامس مركز ابو حمص، مشيرًا إلى استمرار توزيع محتويات القافلة الانسانية خلال الأيام المقبلة في الأربع محافظات المذكورة.

صناع الخير

صناع الخير

صناع الخير

صناع الخير