شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يصدر قرارا بتوليه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتوليه إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، ونقل عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها وجاء نص القرار:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة قـررنا أولاً: يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة، ثانياً: نقل عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيهاثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه".

ووجه رجائى عطية نقيب المحامين، من قبل نداء إلى جميع المحامين والمحاميات المحكوم لهم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه، والإعادة من الزوال، أن يتنازلوا عن شق التعويض ، حيث سيترتب على هذه المبالغ التأثير سلبا على ميزانية وإمكانيات نقابة المحامين.

وقال رجائى عطية فى بيان له: "تعددت أحكام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بإلغاء قرارات الإحالة للزوال ومشفوع بعضها بإلزام النقابة بالتعويض، الذي يتراوح غالباً بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه، وأنا لا أملك سوى الأمر بتنفيذ الحكم، وأهيب بالمحكوم له بأن يتنازل عن التعويض رعاية للنقابة التي تأوينا جميعا، أكرر ندائي لجميع المحامين والمحاميات المحكوم لهم بإلغاء القرار المطعون فيه، والإعادة من الزوال، أن يتنازلوا عن شق التعويض حيث سيترتب على هذه المبالغ التأثير سلبا على ميزانية وإمكانيات نقابة المحامين".