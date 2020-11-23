شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يفتتح فصولا لمحو الأمية بدير الأنبا إبرام بالفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، افتتاح الأزهر الشريف فصول محو أمية بدير الأنبا إبرام دير العرب، بالفيوم.

وقالت الهيئة فى بيان لها إن الدكتور عاشور عمرى، رئيس هيئة تعليم الكبار، تفقد الفصول، موضحة أن الأزهر الشريف افتتح الفصول وترسيخا لقيم المواطنة، وتعزيزا للانتماء، وسيادة روح المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرة إلى أن عمرى، عبر عن سعادته بأن يرى ما تنادى به الهيئة من ترسيخ لقيم المواطنة، وقبول الاختلاف، وأن تسود روح المحبة والسلام، ونبذ العنف والإرهاب، وأن تعزز القيم المصرية الأصيلة، مفعلا بشكل ميدانى ينأى عن الشعارات.

وأكد عمرى أن تعليم الكبار لم يعد مطلقا مجرد القراءة والكتابة، إنما أصبح إعداد المواطن للحياة وجودتها؛ انطلاقا من الثقافة الأصيلة، والقيم الإيجابية التى تعبر عن شعبنا المصرى الأصيل، موضحا أن هذه النماذج الرائدة والرائعة من نوعية هذه الفصول يجب تعميمها، والحرص عليها، فالمصريون أخوة، وهذه الأخوة ضاربة في أعماق تاريخنا النضالي المشرف، وأردف متحدثا عن افتخاره بما يشهده الوطن من تطور وتنمية، إيمانا من القيادة السياسية بتنمية المواطنين وعملا على تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جانبه أكد الشيخ محمد عبد المنعم، المنسق العام لتعليم الكبار بالفيوم: أننا جميعنا أبناء مصر، تجمعنا قيم واحدة، ونعمل على تقدم وطننا، كما نتخذ من التسامح ونبذ العنف والإرهاب مدخلا للتنمية المستدامة، وما نشاهده اليوم فى مجال تعليم الكبار فى دير الأنبا إبرام خير دليل على وحدة هذا الشعب المتدين بطبعه المتآخى بالمشاركة الإيجابية، التى لا تعرف التمييز فالكل متساو فى الحقوق والواجبات.

وقال الأب تمساوس نيابة عن الأنبا إبرام، إن المحبة هى الأساس، فمحبة الإنسان تتجسد في حبه لأخيه الإنسان وحبه أيضا للمجتمع، نحن سعداء جدا بهذا التحاب والسعي لخدمة أبناء مصرنا الحبيبة.

حضر اللقاء، سعد سيد أمين مدير عام فرع الفيوم لتعليم الكبار، والدكتور جمال عبد العزيز المدير العام للمنطقة الأزهرية بالفيوم؛ والشيخ محمود حشيش مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة الازهرية، وهانى الروبى رئيس الوحدة المحلية.















