شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تاجر هشم رأس عمه لمدة 4 أيام للخلاف على الميراث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بتهشيم رأس عمه والاعتداء عليه بإلقاء مواد بناء أسمنتية على رأسه، ما ألحق كسرًا بالحمجمة، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإصابة «م.م» عامل ومقيم بقرية مليج بشبين الكوم، نتيجة قيام ابن شقيقه ويدعي «ب.ا» 43 سنة، ويعمل تاجرًا، بالاعتداء عليه، ما ترتب عليه نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم، للقبض على المتهم.

وبسؤال زوجة المجني عليه أقرت بجود خلافات عائليه على الميراث بين زوجها وبين المتهم، والذي قام بإلقاء مواد بناء أسمنتية على رأسه ما تسبب في دخوله غيبوبة، موضحة أن تلك المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالاعتداء عليه، وبمواجهة التاجر بالتهم المنسوبة إليه أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية.