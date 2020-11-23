شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يناقش خطوات تطوير قرية عرابة أبو الدهب ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، إجتماعا بوحدة تنسيق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، للوقوف على آخر أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبو الدهب» بدائرة مركز سوهاج.

وقال نائب محافظ سوهاج، إنه تم خلال الإجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بمحطة رفع مشروع الصرف الصحى بالقرية إلى 85%، ويمكن استقبالها للمياه خلال شهرين إلى 4 أشهر، حتى يتم الإنتهاء من المزرعة الخاصة بالمشروع على مساحة 230 فدان خلال 6 شهور، كما تم الإنتهاء من أعمال الشبكات بنسبة 100%، ويمكن استخدامها في 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف أنه جاري الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بالمدرسة الصناعية بالقرية خلال 15 يوما، بالإضافة إلى الإنتهاء من الوحدة الصحية للأمومة والطفولة قريبًا.

وأوضح نائب المحافظ، أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج، للإستفادة من مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة في القرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وخاصة بقرية «عرابة أبوالدهب»، ووضع التصميمات والرسومات الخاصة بمداخل ومخارج القرية، بالإضافة إلى الرسومات الخاصة بسور مركز شباب القرية، لافتا إلى أن التعاون مع طلاب كلية الهندسة لا يقتصر فقط على مبادرة «حياة كريمة»، ولكن تهدف المحافظة إلى الاستفادة منهم في مختلف المشروعات التنموية.

وأكد القاضي، على قيام لجنة مشكلة من التربية والتعليم، والأبنية التعليمية، ومديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، ومديرية الطرق، والجمعيات المشاركة بمبادرة «حياة كريمة»، والمستشار الهندسي للمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالمرور الميداني والمعاينة على الطبيعة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بقرية «عرابة أبوالدهب»، وعرض تقرير بالموقف الحالي والمستقبلي على محافظ سوهاج.

عقد الإجتماع بحضور المستشار محمود زين العابدين، المستشار القانوني للمحافظة، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، والسيد أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي جمعيات الأورمان، وصناع الحياة، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، والصحة، والطرق، والتربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.