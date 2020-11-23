شكرا لقرائتكم خبر عن «صوتك هيفرق».. قافلة لـ «مياه الاسكندرية» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب بالاسكندرية قافلة لحث المواطنين على المشاركة في التصويت بجولة الإعادة للإنتخابات البرلمانية 2020.

و قامت إدارة التوعية تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية والعضو المنتدب بحملات تحفيز للمواطنين تحت عنوان «خليك إيجابي انزل وشارك معانا صوتك هيفرق» لحثهم على المشاركة مشاركتهم في الإنتخابات .

وطافت أتوبيسات الشركة احياء الاسكندرية معلق عليها بنرات كبيرة الحجم تحمل شعار الحملة «انزل وشارك.. صوتك هيفرق»

وتجرى جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية بـ 331 مقرا انتخابيا يضم 1083 لجنة فرعية، لاستقبال من لهم حق التصويت والبالغ عددهم 3 ملايين و813 ألف و72 ناخبًا.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي «الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل».

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