شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز العدوة يتابع الإجراءات الوقائية لكورونا داخل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة، شمال المنيا، ترافقه فوزية شعبان، مدير الإدارة التعليمية، بجولة لتفقد الإجراءات الوقائية لوباء كورونا المستجد.

أكد «عزت» خلال جولته على لجان الدائرة الثالثة، على ضرورة الاستمرار في أعمال التعقيم والتطهير، وضرورة ارتداء الكمامات خلال التردد على لجان التصويت في انتخابات الإعادة.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد منافسات ساخنة بين 30 مرشحا، يتنافسون على 515 مقعد «فردي» داخل 5 دوائر انتخابية، تضم 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، خصصت لاستقبال، 3 مليون و236 ألف ناخب وناخبة، من العدوة شمالا حتى ملوي جنوبا .