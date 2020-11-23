شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور أسوان» تضبط 389 مخالفة متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت إدارة مرور أسوان من ضبط 389 مخالفة مرورية متنوعة. في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز أسوان، أسفر عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو، كما تم ضبط 3 دراجات نارية وتوك توك بدون تراخيص والتصالح الفوري في 56 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 61 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 47 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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