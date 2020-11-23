شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة دسوق تتابع إصلاح أخطار الصرف الصحي بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحى بدسوق، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحى بالمدينة بأماكن متفرقة، تنسيقا مع نائب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء منها شارع السجل المدني حي مكة، ميدان الساعة بجوار مخبز الشرطة بشارع داير الناحيه، شارع السكري من ناحية المساكن، شارع المصرف بالكشلة، نهاية شارع عبده زعلوك، نزلة زيدة الجيار أمام الصيدلية. وتم الانتهاء منها وذلك لرفع كفاءة قطاع الصرف الصحى بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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