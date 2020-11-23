شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: القيادة السياسية مهتمة بدعم الصناعة المحلية والاستفادة بالخبرات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، إن الحياة والعمل لن تتوقف في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن المشروعات مستمرة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأضاف وزير النقل في كلمته على هامش مؤتمر النقل الذكي، أن هناك اهتمام بدعم الصناعة المحلية والاستفادة بالخبرات الأجنبية بدعم المنتج والصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية مهتمة بهذا الاتجاه.

واستطرد وزير النقل: «لو كنا نعرف نصنع عربات السكة الحديد محليًا أو حتى نجمعها مكناش تعاقدنا مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع ١٣٠٠ عربة بالخارج.. لو نعرف حتى نرشها عندنا كنا جبناها عملناها عندنا».

من ناحية أخرى، قالت مصادر إن مصر سبق وأن صنعت 80 عربة VIP مع الصين في ٢٠١٦ بنسبة مكون مصرى بلغ ٤٥℅ بمصنع سيما التابع للهيئه العربية للتصنيع، كما تم تصنيع وتطوير العربات الإسباني في وورش كوم أبو راضي في أوائل التسعينيات.