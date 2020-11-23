«الشرقية» تتلقى ١٩٣ ألفا و٦١٧ طلب للتصالح على مخالفات البناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بوعي المواطنين وإصرارهم على تقنين أوضاعهم القانونية، من خلال سرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والتسابق على المراكز التكنولوجية والاستفادة من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح، بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري.
أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، قد استقبلت ١٩٣ ألف و٦١٧ طلب تصالح حتى ٢٢ نوفمبر الجاري، وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية.
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