مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة: لم نتلق شكاوى من سير الانتخابات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، إن غرفة عمليات المجلس لمتابعة الانتخابات لم تتلق أى شكاوى بوجود أى مشاكل تعوق سير انتخابات جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب فى محافظة البحيرة. وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فى محافظة البحيرة إنها قامت بجولة علي عدد من اللجان الانتخابة، وأشادت بإقبال المرأة فى القرى على الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات. مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة: لم نتلق شكاوى من سير الانتخابات مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة: لم نتلق شكاوى من سير الانتخابات مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة: لم نتلق شكاوى من سير الانتخابات مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة: لم نتلق شكاوى من سير الانتخابات الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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