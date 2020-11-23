شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لوكيل «تموين الإسكندرية» تكشف مخالفات بمخابز بلدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، الاثنين، بجولة مفاجئة شملت مخابز وسط، خاصة مناطق نادي الصيد وغيط الصعيدي ومحرم بك.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة، عمليات إنتاج الخبز خلال الطقس السيئ الذي تتعرض له مدينة الأسكندرية، والأطمئنان على سير عمل المخابز وإنتاجها خبز مطابق للمواصفات التي حددتها الوزارة، كما اطمئن على وزن رغيف الخبز المنتج من جميع المخابز التي تم المرور عليها.

ووجه «سعدالله» الشكر لأصحاب المخابز الملتزمة، كما تم رصد بعض المخالفات التي قام بتسجيلها وإبلاغ الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وقال أن المديرية وإداراتها الفرعية لا تدخر جهدا نحو الرقابة المشددة على أموال الدعم المقدمة من الدولة وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين وتوجيه الشكر على المخابز الملتزمة.

جولة مفاجئة لوكيل "تموين الإسكندرية" ترصد مخالفات بمخابز بلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها (صور)

جولة مفاجئة لوكيل "تموين الإسكندرية" ترصد مخالفات بمخابز بلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها (صور)

جولة مفاجئة لوكيل "تموين الإسكندرية" ترصد مخالفات بمخابز بلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها (صور)

جولة مفاجئة لوكيل "تموين الإسكندرية" ترصد مخالفات بمخابز بلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها (صور)

جولة مفاجئة لوكيل "تموين الإسكندرية" ترصد مخالفات بمخابز بلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها (صور)

جولة مفاجئة لوكيل "تموين الإسكندرية" ترصد مخالفات بمخابز بلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها (صور)