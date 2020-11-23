بدء البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التربية الإيجابية بـ «تضامن الإسكندرية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية اليوم الاثنين ،عن بدء البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التربية الإيجابية لمقدمي الرعاية والاباء للتعامل مع الأطفال. وقال طارق جمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، ان البرنامج يهدف لدعم معايير الجودة بصورة علمية في إطار البرنامج القومي للطفولة المبكرة والحضانات ولربط الأسرة بالحضانة والمجتمع. وأكد «طارق» على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 5 أيام . وفى سياق متصل استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أكبر قافلة مساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، وبمشاركة (مؤسسة مصر الخير- الجمعية الشرعية- بنك الطعام- جمعية رسالة ) تضم المساعدات شنط دواجن وكراتين مواد غذائية تحتوي الشنطة على دجاجتين بمتوسط وزن 2.3 كيلو جرام. يشار إلى أن مجلس الوزراء دشن أكبر قافلة مساعدات إنسانية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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