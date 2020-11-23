شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف: إقبال نسائي على إعادة «النواب» مع منتصف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة، إن التقرير الأول الصادر عن غرفة عمليات فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، توافد نسائى في جميع اللجان وتضمن التقرير الانتظام شبه الكامل في اللجان الانتخابية بالمحافظة، وبدء العمل بها في الوقت المحدد لها الساعة 9 صباحا، مع وجود بعض الفروق بين اللجان في موعد العمل بما لا يضر بحسن سير العملية الانتخابية، وتلاحظ وجود القضاة في المواعيد ومساعديهم والمناديب طبقا لما هو مقرر، واكتمال الشكل داخل فصول اللجان ووجود الستائر المناسبة للناخبين والكشوف خارج اللجان لتحديد ارقام ولجان الناخبين.

وأوضحت ضعف إقبال الناخبين في الساعات الاولى من اليوم الاول في أغلب مراكز المحافظة، مع تزايد الاقبال ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا، مع التواجد الامنى المنظم للعملية الانتخابية خارج اللجان ولتأمين اللجان والناخبين، مع وجود سيارات مجهزة للاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لنقلهم لمقر اللجان، ووجود كراسي متحركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول إلى مقار اللجان.

كما رصد التقرير تزاحم شديد داخل لجنة مدرسة اهوه بمركز بني سويف، بسبب إرتفاع أعداد الناخبين بها، وزيادة نوعية في اقبال الناخبين بعد الثانية عشر ظهر داخل اللجان مقارنة بأول 3 ساعات.