شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات بالمنيا: لم نتلق خروقات.. وانتظام لجان التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجان العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الابتدائية، انتظام سير عمليات التصويت في المواعيد المحددة، دون حدوث خروقات، أو رصد مشكلات .

فيما حرص المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تفقد عدد من اللجان للاطمئنان على سير عملية التصويت، كما تابع أعمال غرف العمليات بالمراكز، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لرصد أي شكاوي، والعمل على حلها .

كما قام اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، بتفقد سير اللجان الانتخابية، والاطمئنان على الفرق والاكوال الأمنية. مؤكدا حرص الجميع على الحيادية، والوقوف على مسافة واحد، لجميع المرشحين وخروج العملية الانتخابية، بأمن وسلامة .

يذكر ان محافظة المنيا تشهد منافسات ساخنة بين 30 مرشحا، يتنافسون على 515 مقعد «فردي» داخل 5 دوائر انتخابية، تضم 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، خصصت لاستقبال، 3 مليون و236 ألف ناخب وناخبة، من العدوة شمالا حتى ملوي جنوبا .

يذكر ان محافظة المنيا تشهد منافسات ساخنة بين 30 مرشحا، يتنافسون على 515 مقعد «فردي» داخل 5 دوائر انتخابية، تضم 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، خصصت لاستقبال، 3 مليون و236 ألف ناخب وناخبة، من العدوة شمالا حتى ملوي جنوبا .