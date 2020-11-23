شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 بحوزتهم أسلحة بيضاء ونصف كيلو بانجو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط (3) متهمين وبحوزتهم (3) اسلحة بيضاء وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نصف كيلو. تم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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