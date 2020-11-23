شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنوفية» تضبط مخازن غير مرخصة وتتحفظ على منتجات مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث التموين، بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية يدار بدون ترخيص، وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 طن مادة سائلة غير معلومة داخل تنكات، وطن و300 كجم مادة السلفونيك، و520 كجم مادة الفنيك، و320 كجم مادة أكاسبون لتصنيع المنظفات، و120عبوة ألوان صناعية، و5 طن و200 كجم برسيل جيل منتج نهائي داخل جراكن، و60 كجم حامض خليك بإجمالي 13 طن و670 كجم مستلزمات إنتاج.

وضبط 2 مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وحيازة مستلزمات بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وتم ضبط 3 طن مكرونة و3 طن و300 كجم ملح طعام و3 طن أرز و2 طن دقيق و1800علبة بسكويت، وكذا تم ضبط مخزن أسمدة يدار بدون ترخيص وحيازة أسمدة زراعية مدون عليه تواريخ إنتاج وصلاحية وهمية والتحفظ على 10 طن أسمدة زراعية، بالإضافة إلى ضبط مصنع شنط بلاستيك يدار بدون ترخيص وحيازة مواد خام بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على طن بولي أيثلين، فيما تم ضبط مصنع زجاج بدون ترخيص واستخدام مواد بترولية في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على 1000 لتر سولار، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لتجميع وحجب سجائر بهدف بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، والتحفظ على 2000 علبة سجائر، وضبط صاحب ثلاجة لحوم مجمدة بدون ترخيص وحيازة دهون حيوانية غير صالحة للاستخدام الأدمي، والتحفظ على 10 طن دهن حيواني.

وأكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير 326 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2020، ومن أهمها تحرير 124 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و35 قضية عدم وجود شهادة صحية «محلات تجارية»، و29 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و50 قضية تقرير عدم تواجد المدير المسؤول، و41 قضية تقرير عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل «مخابز بلدية»، وكذا 27 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل (مستودع غاز).

وأضاف بأنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضر لإدارة مصنع حلاوة طحينية يدار بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج بدون مستندات دالة على مصدرها، وضبط طن و750 كجم سمسم أحمر، وطن و250 كجم سكر، و400 كجم ليثين، يستخدم في تصنيع الحلاوة، و125 كجم سمن صناعي، و50 كرتونة حلاوة منتج نهائي بكل كرتونة، و12 علبة زنه 1 كجم مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة، فيما تم تحرير محضر ضد مصنع خلط وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة يدار بدون ترخيص وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر (غش تجاري)، وتم ضبط 3 طن ملح طعام و1000 لتر مادة سائلة بداخل 2 تنك بلاستيك غير معلومة و650 لتر مادة سائلة و250 كجم سماد نترات، 50 جركن حامض الفسفوريك منتج نهائي، و6 جركن منتج نهائي مدون عليه نترات كالسيوم سعة الجركن 25 كجم، و60 جركن فارغ لتعبئة المنتج سعة 25 كجم بإجمالي مضبوطات 4 طن و650 مستلزمات إنتاج، و1660 لتر مادة سائلة غير معلومة.