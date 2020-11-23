شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يرسل رسائل على الهواتف يحذر من عروض «الجمعة البيضاء» الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل جهاز حماية المستهلك، رسائل sms على المحمول للمواطنين يناشدهم بشراء المنتجات والسلع من المنصات الموثوقة والمحلات التجارية المرخصة تجنبا لخداعهم في عروض الجمعة البيضاء الوهمية، مشيرا أنه في حالة وجود أية شكوى يمكنهم التواصل مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن «19588” من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg .

إلى ذلك وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.‪

ويكون للمحلات التجارية التي ستشارك في تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء، الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار، وانه من المتوقع أن يشارك العديد من المحلات التجارية بهدف انتعاش حركة المبيعات في الأسواق، وذلك في إطار خطة الوزارة وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال دعم ومساندة المواطن.