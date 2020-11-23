شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ«أزهرية الاسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز طلاب معهد بنين أبوالعزائم الازهرى التابع لمنطقة الإسكندرية الازهرية، بنهائي مسابقة اليد لطلاب مرحلة الثانوية الازهرية، الاثنين، والتي تقام تحت إشراف محمد أشرف موجه عام التربية الرياضية والقائم بأعمال مدير رعاية الطلاب.

وفاز بالمركز الأول فريق طلاب المعهد، وهم إبراهيم محمد إبراهيم – عبدالرحمن محمد صالح – يوسف خميس سعيد – ماهر محمد السيد – أحمد السيد محمود – أيمن أسعد محمد – أحمد سويلم السيد – مصطفى أحمد عبدالباسط – أحمد سعيد عبدالمطلب – عبدالرحمن منير عبدالخالق، وتحت إشراف أمير على شحاتة معلم التربية الرياضية بالمعهد.

وفي سياق أخر، تفقد الوكيل الثقافي مسابقة الملتقى الفكري لطلاب المرحلتين الإعدادية، والثانوية بنين، والتي تشمل «بحث وحوار- حاسب آلي- معلومات عامة – الأحداث الجارية».

وفى شأن مختلف، تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الاثنين، ورشة عمل إدارة المكتبات بالمكتبة المركزية، بهدف فهرسة وترتيب وتسجيل كتب المكتبة المركزية، ويشارك في ورشة العمل أخصائي وأخصائيات المكتبات.

وأكد «خميس»، على أهمية القراءة في حياة الإنسان؛ لأنها غذاء العقل، وأن الكتب تحتفظ بقيمتها، والمعلومة التي يحصل عليها الإنسان منها تبقى في ذاكرته، وأضاف أنه يجب تفعيل المكتبة المركزية بعد الانتهاء من أعمال التسجيل والفهرسة، حيث أن المكتبة تضم العديد من مجموعات الكتب القيمة.

فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ"أزهرية الاسكندرية" .. وفهرسة مقتنيات المكتبة المركزية (صور)

فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ"أزهرية الاسكندرية" .. وفهرسة مقتنيات المكتبة المركزية (صور)

فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ"أزهرية الاسكندرية" .. وفهرسة مقتنيات المكتبة المركزية (صور)

فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ"أزهرية الاسكندرية" .. وفهرسة مقتنيات المكتبة المركزية (صور)

فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ"أزهرية الاسكندرية" .. وفهرسة مقتنيات المكتبة المركزية (صور)

فوز طلاب معهد أبوالعزائم بنهائي مسابقة اليد بـ"أزهرية الاسكندرية" .. وفهرسة مقتنيات المكتبة المركزية (صور)