شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لسيبها علينا.. "نظافة القاهرة" ترفع أطنان قمامة من التبة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى استجابة سريعة لشكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع بعنوان " شكوى من تراكم القمامة فى التبة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة " أنه سيتم رفع المخلفات مع المتابعة يوميا لمنع القاء المخلفات بالمنطقة، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات فى غير أماكنها والالتزام بالحفاظ على نظافة الشوارع.

و كان القارئ أشرف منصور أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيه من تراكم القمامة المختلطة بمياه الصرف الصحى بمنطقة التبة فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى ،مطالبًا بضرورة ازالة القمامة حرصا على الصحة العامة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365