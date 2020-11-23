شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يؤكد تواصل مبادرة "مصر أولا..لا للتعصب" بعد انتهاء مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس يعى تماما دور الشباب ويقدره، موضحا أن الرئيس ذكر فى حديثه خلال افتتاح أحد المشروعات القومية وتحديدا مشروع محور المحمودية، أن للشباب دور كبيرفي التصدى لكل ما يعرقل مصر والوقوف بجانب الدولة، متابعا: من هنا بدأت وزارة الشباب فى التصدى والوقوف بجانب الدولة.

وأضاف وزير الشباب خلال كلمته بندوة "لا للتعصب مصر أولا"، المنعقدة الآن بجامعة حلوان ضمن ندوات الموسم الثقافى للجامعة، أن الجامعات المصرية بها 3.1 مليون طالب وهناك 23 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى.

واستطرد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة: منذ عام 2014 بدأت الدولة المصرية التطوير فى كل المجالات بشبابها وهذا دورنا فى وزارة الشباب بالتعاون مع التعليم العالى، ونستمد من مجلس الوزراء والقيادة السياسية القدوة لدعم الشباب.

وتابع الدكتور أشرف صبحى ، أن الشباب جزء كبير من الرياضة المصرية، موضحا أن الوزارة لديها استراتيجية تتكون من محورين، الأول تحقيق التنمية بمبادرات الإنشاءات الرياضية، ودراجتك صحتك، والأماكن الآمنة، وإنجاز مدن شبابية بها، بالإضافة إلى الجانب الآخر المتمثل فى رياضة البطولة وهى رياضة التنافس، وذكر الوزير: فى الألعاب الفردية نطلق مشروعات للناشئين ونستخدم العلم لننتقى على مستوى مصر بحيث تكون مصر موجودة فى كل المحافل الدولية.

وذكر أشرف صبحى ، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للاعلام توافقت على إطلاق مبادرة مصر اولا لا للتعصب ، موضحا أن المبادرة لم تكن ظاهرة ولكن ستستمر بعد مبارة القمة خاصة وأن التعصب أما أن يكون سمة أو حالة تظهر وتختفى .

واردف وزير الشباب والرياضة أن المباراة القادمة بين الأهلى والزمالك سيكون أول نهائى افريقيا بين فريقين من مصر واول مباراة ستشهد عزف نشيد وطنى واحد ، متابعا أن الفترات الماضية شهدت زيادة مبالغ فيها فى السلوك الجائح وكان يجب أن نتعامل معه باكثر من طريقة والمبادرة تواصل بشكل وطنى من القلب للقلب وندعو للشباب بأهمية التشجيع والانتماء لفريق ويشجع الفريق بكل حب وكل الوسائل وتفريغ الانفعالات الداخلية ولكن دون أن تجرح الاخر .

ودعا وزير الشباب والرياضة الشباب والطلاب المشاركين فى المدورة بإطلاق عبارة مصر اولا.. لا للتعصب على منصات التواصل الاجتماعى .