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شكرا لقرائتكم خبر عن الأب حامل ابنه على الكتف بالمترو فى بث مباشر مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشهد إنسانى هز السوشيال ميديا، على مدار الساعات الماضية، حينما ظهر أب، وهو يحمل ابنه على كتفه، في احدى محطات مترو الأنفاق، حيث تبين أن الأب من البدرشين، ويحمل ابنه 3 مرات أسبوعيا لجلسات علاج طبيعي، بسبب إصابة الإبن بضمور في الجانب الأيسر، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة تلبية طلبات هذا الأب المكافح، وتبنى حالته، وحالة نجله.
ويلتقى بعد قليل الخليج 365، بالأب، ليحكى تفاصيل الصورة وعلاقته بإبنته والأزمات والمشاكل التي يواجهها أثناء مرافقته لإبنه، وهل كان يتوقع أن تنتشر صوره مع ابنه وهو يحمله على كتفه، وأبرز مطالبه.
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