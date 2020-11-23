شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر رفع دعم معاشات قراء القرآن لـ 400 ألف جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب، وخلال الاجتماع قرر الوزير رفع دعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن تقرر أيضا إنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة، ونظرًا لما لمسناه من تساهل شديد في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانا من غير ذي صفة في منح هذه الإجازات.

و أكد الحاضرون على أنه لا يعتد بأى إجازة لأى حاصل عليها ولا يترتب عليها أي أثر ما لم تعتمد من لجنة اختبار مشتركة بين نقابة القراء ووزارة الأوقاف، كما أن للنقابة أن تحيل إلى لجنة القيم بها كل من يثبت منحه إجازات في الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك , كما لها أن تحيل إلى لجنة القيم وإلى الجهات المختصة كل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله (عز وجل) ولا بخدمة حفظه .

و قدم أعضاء النقابة الشكر لوزير الأوقاف ودعوا له بالتوفيق لما يقوم به في خدمة كتاب الله (عز وجل) .