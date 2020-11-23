شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: عازمون على تنفيذ مشروع مترو الهرم بشركات وخبرات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم بشركات وخبرات مصرية، وأن ذلك نابع توجه الوزارة والدولة الداعم للشركات المصرية.

ومشروع المرحلة الأولى بالخط الرابع للمترويمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة، وتم الاستقرار على تقسيمها إلى قطاعين أحدهما من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى الجيزة والآخر من الجيزة إلى الفسطاط، وتم طرح مناقصة للمرة الثانية لاختيار الشركة أو التحالف الذى سيقوم بالأعمال المدنية والحفر، وذلك بعد قرار الهيئة بإلغاء المناقصة التى كانت محدودة على الشركات اليابانية، واستبعاد العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم، بسبب ارتفاع قيمته عن القيمة التقديرية للمشروع.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول.

