شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر الأطفال من تجاهل التباعد البدنى بالمدارس منعا لعدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بنشر التوعية الكاملة بين أطفالهم بمخاطر كورونا وآليات الوقاية كما شددت على أهمية التشجيع على التباعد الجسدى منعا للعدوى كورونا. وقالت وزارة الصحة والسكان: "التباعد البدنى أصبح شيء مهم بين الأطفال خاصة أثناء تواجدهم مع أصحابهم فى المدرسة". وأوضحت وزارة الصحة والسكان يجب على الأطفال التعامل مع زملائهم عن بعد خاصة فى السلام والمناقشة فى الموضوعات الدراسية.

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