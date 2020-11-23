"الصحة" توضح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة.. انفوجراف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، انفوجراف يوضح الطريقة السليمة لارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية والتوعية التى تقدمها الدولة للمواطنين.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف