شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار محمد منار يبحث مع وزير النقل الفرنسى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، جان باتيست وزير النقل الفرنسي، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وستيفان روماتيه سفير دولة فرنسا بالقاهرة ولفيف من قيادات وزارة الطيران .

وتناول اللقاء الجهود المستمرة بين مصر وفرنسا فى ضوء التصدى لجائحة كورونا، وبحث الجانبان ما سببته الجائحة من آثار سلبية، وكذا سبل إنعاش قطاع الطيران المدنى في البلدين والتعامل مع الأزمة.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهمية تحديث اتفاقيه النقل الجوي بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدنى المصرى، حيث تم مناقشة بعض المشروعات الجديدة الخاصة بتطوير المطارات المصرية والخطط الموضوعة من أجل تحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.

وأكد وزير الطيران المدني، على أهمية التعاون والتنسيق الفعال بين الشركة الوطنية وشركة إيرباص الفرنسية، مشيداً بأواصر العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى مجال صناعة النقل الجوى على مدار التاريخ .

وأضاف وزير الطيران، أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات وكذا التعاون في مجال تحديث أسطول مصر للطيران، وانضمام 20 طائرة من أحدث الطرازات مؤخرا لأسطول الناقل الوطني من طرازي الايرباص A320Neo والإيرباص A220-300 .

من جانبه، أكد وزير النقل الفرنسي، أن قطاع الطيران المدنى المصرى يشهد طفرة غير مسبوقة فى تطوير البنية التحتية وإنشاء المطارات والذى يأتى بالتوازي مع تحديث أسطول شركة مصر للطيران، مشيدا بما لمسه من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطارات المصرية بأعلى المستويات وفقاً لتوصيات المنظمات الدولية، وهو ما يؤكد على التزام منظومة الطيران المدنى المصرية بكافة المعايير الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة الوقائية بما يحافظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين.