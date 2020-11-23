شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين حول أعداد كورونا والوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: هناك زيادة فى أعداد كورونا ونحن نبهنا لهذا وكنا متوقعين ذلك، وسوف تحدث زيادة فى الأعداد هذه الفترة نتيجة دخول الشتاء. وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن زيادة الأعداد فى الشتاء نتيجة غياب التهوية والتزاحم فى بعض الأماكن.
وطمأن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن هذه الزيادة فى أعداد كورونا لن تصل لحجم الزيادات الحادة التى شهدتها مصر في الموجة الأولى.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على دور الإعلام فى التوعية، وأنه يجب أن ننبه أنفسنا وكل المواطنين إلى أن الوقاية واتباع الأساليب الوقائية هى الأساس فى منع المرض، مشددا على ضرورة الالتزام من جانب المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى كافة الاماكن من جامعات ومدارس وزيارات عائلية وتجمعات وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين حول أعداد كورونا والوقاية من العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.