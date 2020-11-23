شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان من مشاركة البعض المضادات الحيوية مع الآخرين، وطالبت باستشارة الطبيب أولا قبل تناولها،

كما شددت الوزارة على أهمية التعامل بحرص مع المضادات الحيوية.

وعرفت منظمة الصحة العالمية، مضادات الميكروبات - بما فيها المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات - بأنها أدوية تُستعمل للوقاية من الالتهابات التى تصيب الإنسان والحيوان والنبات ولعلاجها.

وأوضحت المنظمة، أن مقاومة مضادات الميكروبات تنشأ عندما تطرأ تغييرات على البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، بمرور الزمن؛ فتصبح أقل استجابةً للأدوية ممّا يصعّب علاج الالتهابات ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات.



وأضافت المنظمة، أن مقاومة المضادات الحيوية والأدوية الأخرى المضادة للميكروبات تصبح غير ناجعة بفعل مقاومة الأدوية، وتتزايد باطراد صعوبة علاج الالتهابات أو يستحيل علاجها.







