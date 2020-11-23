شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق الموسم الثقافى بندوة لوزير الشباب تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد فهمى نجم، اليوم الإثنين ندوة لطلاب الجامعة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "مصر أولا .. لا للتعصب" والتى تم إطلاقها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون التعصب والغلاء قيمة التنافس الرياضى الشريف، وبحضور قيادات الجامعة ومئات الطلاب وذلك بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى، بالإضافة إلى إطلاق الموسم الثقافى للجامعة للعام الجامعى 2020 / 2021.

وانطلقت الندوة بإذاعة السام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة بعض آيات القرآن الكريم.

من جانبه استهل الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان، كلمته بالندوة بالترحيب بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن اليوم مطلع الموسم الثقافى لجامعة حلوان بتشريف وزير الشباب والرياضة وفى هذه القاعة الجديدة بمجمع الفنون والثقافة.

وأوضح أن الندوة فى مستهل الموسم الثقافى، تحت عنوان "لا للتعصب .. مصر أولا" وواقع الأمر أننى حينما كان هناك ترتيب لهذه الندوة كان هناك.حماس لدى الجميع سواء جامعة حلوان وبالطبع لدى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن هذا العنوان كان نتاج فكرى بين الرياضة والإعلام خاصة وأن الرياضة والإعلام الأكثر تأثيرا فى المجتمع وذلك من أجل أن يكون هناك رسائل للمجتمع الرياضى وغير الرياضى حيث اننا مجتمع مصرى وعلى مدار التاريخ مجتمع متسامح ويحب السالفة والمودة.

وتابع الدكتور ماجد نجم، أن اليوم نستلهم دروس التاريخ والحضارة لمواجهة تحديات الواقع بالعودة لتاريخ مصر على مر العصور وتكتشف طابع مصرى ملهم للتسامح والتعليم مع الآخر واحترام لوحه العدل فى المعاملات اليومية.

واستطرد الدكتور ماجد نجم، أن ندوة اليوم تهدف إلى استعاظة دور الحضارة للتوعية مؤكدا أن القاعة تضم جماهير لفرق الأهلى والزمالك والجميع إخوة وكذلك لاعبي الفريقين اصدقاء وبالتالى يجب أن ندرك أنه لابد من نبذ التعصب.