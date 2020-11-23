شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الأطباء العاملين بوحدة الصدر جامعة عين شمس أصيبوا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين عام صندوق تحيا مصر، يبذل جهد كبير جدا لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك إدارة هيئة الشراء الموحد.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، أنه وفريقه استطاعوا منذ 20 عاما إنشاء أول وحدة رعاية مركزة للصدر فى مصر والعالم العربى، ومن ثم انتشرت الفكرة فى ربوع مستشفيات مصر، وأن مصر بها 77 مستشفى صدر وحميات.

وكشف عوض تاج الدين، أن جميع الأطباء من مدرسين مساعدين ونواب فى وحدة الصدر فى جامعة عين شمس، أصيبوا بفيروس كورونا، وهذا ضريبة لعملهم الشاق سواء عملوا فى مستشفيات الجامعة أو مستشفيات وزارة الصحة، وأن غالبيتهم تم شفائهم، مقدما التحية لكل أطباء مصر والعالم الذين يقدمون أرواحهم لعلاج المرضى.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أول مذكرة قام بصياغتها لرئيس الجمهورية، بعد توليه مهامه كمستشار للرئيس السيسى، هى دعم وحدات الرعاية المركزة، وخاصة رعايات الصدر فى جامعة عين شمس والمستشفيات الأخرى، وقد وجه الرئيس بتقديم كافة الدعم لتحقيق ذلك.