شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتيح التسجيل ببطاقة التأمين الصحى ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان يمكن التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي. وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التسجيل عن طريق الموقع الإلكترونى فى المبادرة أو عن طريق الخط الساخن 15300. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم العمل فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة بنظام مميكن يقوم بتوزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التى يتم إجراؤها.

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