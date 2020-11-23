شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتسلم 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية وأجهزة الغسيل الكلوى ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتفعيل دور صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية فقد تم استلام 22 سيارة محملة بالمواد الغذائية والبطاطين والملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي و كراسى الكلى لدعم المستشفيات والمراكز الصحية و ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها صندوق تحيا مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ الجيزة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات وللأسر الاولي بالرعاية.

و أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت نائب المحافظ أن القافلة ضمت 7 سيارات(دواجن) تشمل 40 ألف و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجه و 29 ألف و 250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 ألف وجبة غذائية بالإضافة الي 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 ألف كرتونة تحتوى كل منها على 5 ك أرز و 2 ك سكر و 350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى و 1,5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.

كما ضمت القافلة سيارة ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و 3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 آلاف بطانية .

واضافت انه تم استلام عدد 21 جهاز غسيل كلوى و45 كرسى للغسيل الكلوى سيتم تسليمها لمديرية الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة .



























