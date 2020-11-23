الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء يتعلق بالمتحف المصرى الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، باستبدال عبارة الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير بعبارة مدير المتحف المصرى الكبير، وعبارة الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بعبارة مدير المتحف القومى للحضارة المصرية. ويعقد رئيس الوزراء اليوم الاثنين، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة جهود المحافظات فى مواجهة الطقس السيئ.

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