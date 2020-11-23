شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عقارات تقع بمسار محور الفردوس وتعوض ملاكها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على أعمال إزالة الأبنية الواقعة فى مسار محور الفردوس الجارى تنفيذه بمعرفة جهاز التعمير، الذى يربط ما بين طريق صلاح سالم بمحور المشير طنطاوى وجارى المتابعة فى إطار توجيهات اللواء محافظ القاهرة، ويتم تعويض المستحقين بالتعويض المادى.

وتصل إجمالى العقارات المقرر إزالتها 234 عقار وورشة ومخزن بشارع الطيران بمنشأة ناصر، كما صرف جهاز التعمير بوزارة الإسكان تعويضات مالية لقاطنيها ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، مارا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر، حتى كوبرى اعمار وامتداد محور المشير.















